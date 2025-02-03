السعودية وألمانيا توقعان مذكرة لإنشاء جسر للهيدروجين الأخضر

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

وقعت المملكة العربية السعودية وألمانيا مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع “الجسر السعودي الألماني للهيدروجين الأخضر”، بين شركة أكوا باور السعودية وشركة “سيفي” الألمانية. يهدف المشروع إلى إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء من المملكة إلى أوروبا، في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة.

وفي الرياض، التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساء الأحد بوزير المالية الألماني يورج كوكيس، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

خلال اللقاء، تم مناقشة قضايا الطاقة المشتركة بين البلدين، مع التركيز على جهود المملكة وألمانيا في تطوير الهيدروجين النظيف. يأتي هذا في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين في عام 2021 لتعزيز التعاون في هذا المجال.

وفي أعقاب الاجتماع، شهد وزير الطاقة ووزير المالية الألماني توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع “الجسر السعودي الألماني للهيدروجين الأخضر”، بين شركة أكوا باور وشركة “سيفي”. يهدف المشروع إلى تعزيز إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء من المملكة إلى الأسواق الأوروبية، بما يدعم التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة.