ميكيل أرتيتا يرفض رحيل مدافع آرسنال إلى الدوري الإسكتلندي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 01:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، أوقف رحيل لاعبه، كيران تيرني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان من المنتظر ان يعود كيران تيرني لصفوف ناديه السابق، سيلتيك، على سبيل الإعارة.

ولكن بحسب صحيفة “تيليجراف” البريطانية، فإن ميكيل أرتيتا، قرر إيقاف الصفقة بسبب عدم توفر بديل مناسب يغطي مركز الظهير الأيسر، مما قد يؤثر على عمق الفريق في الفترة الحاسمة من الموسم.

ورغم عدم الاعتماد على تيرني بشكل كبير، نظراً لوجود ألكسندر زينتشينكو، ومايلز سكيلي، إلا أن ميكيل أرتيتا رفض رحيله.

جدير بالذكر، أن تيرني انضم إلى آرسنال من سيلتيك في صيف 2019.