“الوطني” يناقش سياسة رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 01:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي ضمن برنامج “إثراء”، الملتقى التمهيدي بمشاركة أعضاء المجلس لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، الذي سيناقشه المجلس في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي 18 بعد غد.

وبحسب “وام”، قدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات، عرضا تعريفيا حول الموضوع، شمل التشريعات المنظمة، والرؤى الوطنية والإستراتيجيات الحكومية لرفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.