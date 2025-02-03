قواعد في تربية الأطفال “لا بأس من كسرها”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 01:55 مساءً - في عصر التربية الحديث، يواجه الآباء ضغوطًا متزايدة لمواكبة احتياجات الأطفال المتغيرة باستمرار. وغالبًا ما نلتزم بقواعد تبدو صارمة، مما يجعلنا نشعر بالتوتر والذنب عند ارتكاب أي خطأ. لكن في الواقع، هناك بعض القواعد التي قد يكون من الأفضل تجاوزها.

وفقًا لموقع Parents، إليك قواعد في التربية يمكن كسرها دون قلق:

1. **تخطي وجبة طعام أو طلب وجبة إضافية**

لا داعي للقلق إذا تخطى طفلك وجبة أو طلب المزيد، فهذا ليس بالأمر الخطير.

2. **السماح للطفل بارتداء ما يريده**

تشجيع الطفل على اختيار ملابسه يعزز من حرية التعبير ويساهم في نموه الشخصي.

3. **عدم شراء أحدث الألعاب**

الأطفال لا يحتاجون دائمًا إلى ألعاب جديدة. في بعض الأحيان، تكون الأشياء البسيطة مثل المفاتيح أو أدوات المطبخ أكثر جذبًا لهم.

4. **عدم إعداد أنشطة حسية معقدة يوميًا**

لا يتطلب الأمر أنشطة مكلفة ومعقدة كل يوم، فبعض اللعب البسيط والمستقل يمكن أن يكون فعالًا ومفيدًا.

5. **إلغاء الخطط لإعطاء الأولوية لاحتياجات الطفل**

إذا كان طفلك بحاجة إليك في لحظة معينة، فلا بأس من إلغاء بعض الخطط لتلبية احتياجاته.