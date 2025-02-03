هذا الجزء من فاكهة الكاكي يحتوي على أعلى تركيز من العناصر الغذائية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 01:55 مساءً - تُعتبر فاكهة الكاكي حلوة ولذيذة، وهي غنية بالعناصر الغذائية الأساسية والفوائد الصحية. على الرغم من أن الفاكهة بأكملها صالحة للأكل، إلا أن بعض الأجزاء تحتوي على تركيزات أعلى من المركبات المفيدة، كما يشير خبراء التغذية.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف إنديا”، فإن الكاكي تحتوي على كميات وفيرة من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يجعلها إضافة ممتازة لنظام غذائي صحي.

من بين أجزاء الكاكي المختلفة، يُعتبر القشر الأكثر فائدة نظرًا لتركيزه العالي من العناصر الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيًا.

يحتوي قشر الكاكي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة القوية مثل الفلافونويد والكاروتينات والبوليفينول. تعمل هذه المركبات على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهابات، كما تساهم في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الكاروتينات مثل البيتا كاروتين واللوتين صحة العين وتقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر.

يؤكد خبراء التغذية أن الكاكي تُعد مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية، التي تعزز عملية الهضم وتدعم صحة الأمعاء. كما تساهم الألياف في الوقاية من الإمساك والحفاظ على مستويات صحية من السكر في الدم.