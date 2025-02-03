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قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في دوري أدنوك عن شهر يناير

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قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في دوري أدنوك عن شهر يناير

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 12:58 مساءً - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الاثنين، عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في دوري أدنوك للمحترفين عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

أفضل لاعب

– يحيي نادر (العين).
– مروان أزرقان (النصر).
– تايرون كونراد (الشارقة).
– حمدان حميد (خورفكان).
– مؤنس دبور (شباب ).

أفضل حارس

– حمد المقبالي (شباب الأهلي).
– عادل الحوسني (الشارقة).
– فهد الظحناني (بني ياس).

أفضل مدرب

– أولاريو كوزمين (الشارقة).
– دانييل إيسايلا (بني ياس).
– باولو سوزا (شباب الأهلي).

وسيتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق عبر الهواتف الذكية، على أن يستمر التصويت لمدة 24 ساعة.

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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