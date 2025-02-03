قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في دوري أدنوك عن شهر يناير

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 12:58 مساءً - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الاثنين، عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في دوري أدنوك للمحترفين عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

أفضل لاعب

– يحيي نادر (العين).

– مروان أزرقان (النصر).

– تايرون كونراد (الشارقة).

– حمدان حميد (خورفكان).

– مؤنس دبور (شباب الأهلي).

أفضل حارس

– حمد المقبالي (شباب الأهلي).

– عادل الحوسني (الشارقة).

– فهد الظحناني (بني ياس).

أفضل مدرب

– أولاريو كوزمين (الشارقة).

– دانييل إيسايلا (بني ياس).

– باولو سوزا (شباب الأهلي).

وسيتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق عبر الهواتف الذكية، على أن يستمر التصويت لمدة 24 ساعة.