نشكركم على متابعتكم خبر قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في دوري أدنوك عن شهر يناير على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 12:58 مساءً - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الاثنين، عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في دوري أدنوك للمحترفين عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:
أفضل لاعب
– يحيي نادر (العين).
– مروان أزرقان (النصر).
– تايرون كونراد (الشارقة).
– حمدان حميد (خورفكان).
– مؤنس دبور (شباب الأهلي).
أفضل حارس
– حمد المقبالي (شباب الأهلي).
– عادل الحوسني (الشارقة).
– فهد الظحناني (بني ياس).
أفضل مدرب
– أولاريو كوزمين (الشارقة).
– دانييل إيسايلا (بني ياس).
– باولو سوزا (شباب الأهلي).
وسيتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق عبر الهواتف الذكية، على أن يستمر التصويت لمدة 24 ساعة.