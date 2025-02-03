كريستيانو رونالدو يوجه نصيحة ل-كيليان مبابي بشأن مركزه

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 11:48 صباحاً - وجه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، نصيحة للفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد..

وانضم مبابي لصفوف ريال مدريد، الصيف الماضي، وتعرض للعديد من الانتقادات بداية الموسم، بسبب مستواه، قبل أن يتحسن أدائه خلال الفترة الأخيرة.

وقال رونالدو، في حوار أجراه مع برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني: “كنت دائماً شديد التنافسية. كنت أكره الخسارة وأبكي. جيراني كانوا ينادونني (البكّاء)”.

ووجه النجم البرتغالي رسالة لجماهير الميرنجي، قائلاً: “اعتنوا به (مبابي).. اعتنوا به. أقولها لجماهير ريال مدريد. اعتنوا بالفتى”.

وأضاف: “مبابي لاعب رائع، وريال مدريد يجب أن يساعده ويحميه. ليس لدي أدنى شك في أن كيليان سيمنح الكثير من السعادة للجماهير”.

وتابع: “أحب مبابي كثيراً، وليس فقط بسبب قصته عندما كان صغيراً وكيف كان معجباً بكريستيانو رونالدو وكان يعتبرني مثله الأعلى. لكنه حقاً لاعب رائع وسيساعد ريال مدريد كثيراً”.

وعند سؤاله عما إذا كان لا يزال يتابع مباريات الميرنجي، أجاب: “أشاهد ريال مدريد بين الحين والآخر لأن ابني ماتيو يحب مبابي كثيراً”.

وتحدث رونالدو عن مركز مبابي في تشكيلة أنشيلوتي، قائلاً: “مركز المهاجم الصريح يسبب له بعض الصعوبات، لأنه في رأيي لا يجيد اللعب في هذا المركز. ليس لأنه لا يعرف، بل لأنه ليس مركزه الطبيعي”.

وواصل: “لو كنت في ريال مدريد، لكنت علمته كيف يلعب كمهاجم صريح. فأنا لم أكن مهاجماً، لكنني اعتدت على اللعب في هذا المركز. كنت ألعب على الجناح، لكن الناس ينسون ذلك”.

وفي نصيحته الأخيرة لمبابي، أتم رونالدو: “كيليان لا ينبغي أن يكون مهاجماً تقليدياً.. لو كنت مكانه، لكنت لعبت بنفس الطريقة التي يلعب بها كريستيانو رونالدو كمهاجم”.