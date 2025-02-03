اخبار الخليج / اخبار الإمارات

ليفاندوفسكي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة بشكل تلقائي

0 نشر
0 تبليغ

ليفاندوفسكي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة بشكل تلقائي

نشكركم على متابعتكم خبر ليفاندوفسكي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة بشكل تلقائي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 11:48 صباحاً - يقترب المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة، من تجديد عقده مع النادي الكتالوني، بشكل تلقائي.

ويرتبط ليفاندوفسكي بعقد مع برشلونة، حتى صيف 2026، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، يحتاج ليفاندوفسكي للمشاركة في 55% من المباريات لتجديد عقده تلقائياً مع برشلونة، ولم يتبقَ له سوى مباراتين لتحقيق ذلك.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في مكاتب الإدارة العليا لبرشلونة، يعتبرون أن تجديد عقد ليفاندوفسكي أصبح أمراً محسوماً.  

وخاض المهاجم البولندي 32 مباراة من أصل 34 لعبها فريقه في مختلف المسابقات، سجل خلالها 30 هدفاً، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا