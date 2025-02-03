ليفاندوفسكي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة بشكل تلقائي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 11:48 صباحاً - يقترب المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة، من تجديد عقده مع النادي الكتالوني، بشكل تلقائي.

ويرتبط ليفاندوفسكي بعقد مع برشلونة، حتى صيف 2026، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، يحتاج ليفاندوفسكي للمشاركة في 55% من المباريات لتجديد عقده تلقائياً مع برشلونة، ولم يتبقَ له سوى مباراتين لتحقيق ذلك.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في مكاتب الإدارة العليا لبرشلونة، يعتبرون أن تجديد عقد ليفاندوفسكي أصبح أمراً محسوماً.

وخاض المهاجم البولندي 32 مباراة من أصل 34 لعبها فريقه في مختلف المسابقات، سجل خلالها 30 هدفاً، وقدم 3 تمريرات حاسمة.