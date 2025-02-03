نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الفرنسي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (20) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 10:52 صباحاً - بات ترتيب هدافي الدوري الفرنسي مع نهاية منافسات الجولة العشرين على النحو الآتي:
1- عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان): 14 هدفاً
2- ماسون جرينوود (مارسيليا): 13 هدفاً
3- جوناثان دايفيد (ليل): 12 هدفاً
4- برادلي باركولا (باريس سان جيرمان): 11 هدفاً
5- إيفان جويساند (نيس): 9 أهداف
6- حامد جونيور تراوري (أوكسير): 8 أهداف
7- كايتو ناكامورا (ستاد ريمس): 8 أهداف
8- ارنود كاليموندو (رين): 8 أهداف
9- ايمانويل ايمغا (ستراسبورغ): 8 أهداف
10- لودوفيتش أجورك (ستاد بريست): 8 أهداف