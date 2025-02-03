ما هو اضطراب الأكل الانتقائي عند الأطفال؟!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 10:52 صباحاً - مفهوم اضطراب الأكل الانتقائي

اضطراب الأكل الانتقائي لدى الأطفال هو حالة يعاني فيها الطفل من انتقائية مفرطة في تناول الطعام، بحيث يقتصر نظامه الغذائي على مجموعة محدودة من الأطعمة. يتميز هذا الاضطراب برفض الطفل لتجربة أطعمة جديدة أو عدم القدرة على تناول أطعمة تختلف عن المقدار المألوف، مما قد يؤدي إلى نقص في التغذية أو تأثيرات سلبية على الصحة العامة والنمو.

أسباب اضطراب الأكل الانتقائي

تنجم هذه الحالة غالباً عن مجموعة متنوعة من العوامل التي تشمل:

عوامل نفسية: مثل القلق أو التوق للسيطرة، حيث يشعر الطفل أنه يتحكم بشكل أكبر في حياته من خلال السيطرة على ما يأكله.

حساسيات حسية: بعض الأطفال قد يكونون حساسون بشكل زائد للطعم أو القوام أو الرائحة، مما يجعلهم يرفضون أطعمة معينة.

التأثيرات الأسرية: تبني عادات الأكل لدى الطفل قد يتأثر بسلوك الأهل وطريقة تعاملهم مع الطعام.

تأثيرات اضطراب الأكل الانتقائي

الأطفال الذين يعانون من اضطراب الأكل الانتقائي قد يواجهون العديد من التحديات، ومنها:

نقص في العناصر الغذائية الضرورية مثل الفيتامينات والمعادن.

تأخر في النمو البدني والعقلي.

مشاكل اجتماعية نتيجة عدم الرغبة في تناول الطعام مع الأقران.

استراتيجيات للتعامل مع اضطراب الأكل الانتقائي

يمكن للأهل والمعلمين مساعدة الأطفال على التغلب على هذا الاضطراب من خلال:

تشجيع الطفل على تجربة أطعمة جديدة بشكل تدريجي وبدون ضغوط.

تقديم الأطعمة في أشكال مختلفة لجعلها أكثر جاذبية.

مشاركة الطفل في تحضير الطعام لتعزيز اهتمامه بالأطعمة الجديدة.

الاحتفاء بالنجاحات الصغيرة وإعطاء مكافآت إيجابية عند تجربة أطعمة جديدة.

متى يجب اللجوء إلى المختصين؟

إذا كان اضطراب الأكل الانتقائي يؤثر بشكل كبير على صحة الطفل أو نموه، فمن الضروري استشارة اختصاصي في التغذية أو طبيب أطفال متخصص. يمكن أن يقدم الاختصاصيون استراتيجيات مخصصة لدعم الطفل وتطوير عادات أكل صحية.

اضطراب الأكل الانتقائي هو تحدٍ يمكن التغلب عليه بالصبر والفهم. من خلال العمل الجماعي بين الأهل والاختصاصيين، يمكن للطفل تطوير علاقة صحية وإيجابية مع الطعام، مما يعزز صحته ونموه العام.