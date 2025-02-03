الدوري الفرنسي (20)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

طويت أمس، الأحد، صفحة الجولة العشرين من الدوري الفرنسي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

تولوز × نيس 1-1

رين × ستراسبورغ 1-0

مارسيليا × ليون 3-2

ستاد ريمس × نانت 1-2

أنجيه × لوهافر 1-1

ستاد بريست × باريس سان جيرمان 2-5

موناكو × أوكسير 4-2

ليل × سانت إيتيان 4-1

مونبلييه × لانس 0-2

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (20)

1- باريس سان جيرمان: 50 نقطة

2- مارسيليا: 40 نقطة

3- موناكو: 37 نقطة

4- ليل: 35 نقطة

5- نيس: 34 نقطة