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الدوري الفرنسي (20)… نتائج وترتيب

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الدوري الفرنسي (20)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

طويت أمس، الأحد، صفحة الجولة العشرين من الدوري الفرنسي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

تولوز × نيس 1-1
رين × ستراسبورغ 1-0
مارسيليا × ليون 3-2
ستاد ريمس × نانت 1-2
أنجيه × لوهافر 1-1
ستاد بريست × باريس سان جيرمان 2-5
موناكو × أوكسير 4-2
ليل × سانت إيتيان 4-1
مونبلييه × لانس 0-2

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (20)
1- باريس سان جيرمان: 50 نقطة
2- مارسيليا: 40 نقطة
3- موناكو: 37 نقطة
4- ليل: 35 نقطة
5- نيس: 34 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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