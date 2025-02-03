علاج الشعر بعد سحب اللون.. خطوات وحلول!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 10:52 صباحاً - العناية بالشعر بعد سحب اللون: خطوات لا غنى عنها

سحب اللون هو عملية شائعة ومتكررة لدى الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في تغيير لون شعرهم لتحسين مظهرهم أو لمجرد تجربة شيء جديد. ومع ذلك، فإن هذه العملية يمكن أن تؤدي إلى تلف الشعر إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح. يقدم هذا المقال نصائح للعناية بالشعر بعد سحب اللون للحفاظ على صحة ولمعان الشعر.

ترطيب الشعر بعمق

الشعر الذي يمر بعملية سحب اللون يصبح جافًا وهشًّا، لذا من المهم التركيز على ترطيبه بعمق. يمكن استخدام الماسكات الطبيعية والزيوت المغذية التي تساعد في استعادة توازن الرطوبة في الشعر.

زيت الأرجان: يُعتبر خيارًا ممتازًا لترطيب الشعر وتغذيته.

يُعتبر خيارًا ممتازًا لترطيب الشعر وتغذيته. ماسك الأفوكادو والعسل: خليط يوفر الترطيب والبروتينات الأساسية للشعر.

الحد من استخدام أدوات التصفيف الحرارية

السخونة الناتجة عن أدوات التصفيف مثل مجففات الشعر وأجهزة الفرد يمكن أن تزيد من تلف الشعر المعالج كيميائيًا. لذا، يُفضل استخدام هذه الأدوات بحذر أو استبدالها بطرق تصفيف غير حرارية عندما يكون ذلك ممكنًا.

استخدام شامبو وبلسم خاص للشعر المعالج

اختيار شامبو وبلسم مناسبين للشعر الذي تعرض لسحب اللون خطوة مهمة. يجب أن تحتوي هذه المنتجات على مكونات لطيفة تساعد في المحافظة على اللون الجديد وتحمي الشعر من المزيد من التلف.

ابحث عن منتجات خالية من السلفات التي يمكن أن تجفف الشعر.

اختر منتجات تحتوي على مكونات مرطبة مثل الفيتامينات والزيوت الطبيعية.

قص الأطراف المتقصفة بانتظام

تسبب العمليات الكيميائية مثل سحب اللون في زيادة التقصف عند أطراف الشعر. لذا، يُنصح بقص الأطراف المتقصفة بانتظام كل 6-8 أسابيع للمساعدة في تشجيع نمو صحي للشعر.

تناول غذاء متوازن وصحي

التغذية السليمة تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز صحة الشعر. لذا، يُنصح بتناول غذاء غني بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد والأوميجا 3 والبروتين، والتي تساهم في تقوية الشعر من الداخل.

نصائح إضافية للحفاظ على صحة الشعر بعد سحب اللون

بالإضافة إلى ما تم ذكره، هناك بعض النصائح الإضافية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الشعر بعد سحب اللون:

تجنب غسل الشعر بشكل يومي لتقليل فقدان الزيوت الطبيعية.

استخدام كريمات حماية من الشمس لحماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

تناول مكملات غذائية مثل البيوتين لتعزيز صحة الشعر.

من خلال اتباع هذه الإرشادات، يمكن لأي شخص الحصول على شعر صحي ولامع بعد عملية سحب اللون، والمحافظة على المظهر الجذاب الذي يسعى إليه.