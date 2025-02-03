كيف نخفض الكوليسترول دون أدوية؟!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 09:55 صباحاً - يتزايد الوعي الصحي بأهمية الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم، وذلك نظرًا لتأثيره الكبير على الصحة العامة وخطر الإصابة بأمراض القلب. يبحث البعض عن طرق طبيعية لتقليل مستوى الكوليسترول دون اللجوء إلى الأدوية. في هذا المقال، سنستعرض بعض الإستراتيجيات البسيطة والطبيعية لتحقيق ذلك.

التغذية الصحية

تُعتبر التغذية الصحية هي الخطوة الأولى للسيطرة على مستويات الكوليسترول الضار. إليك بعض النصائح الغذائية التي تساعدك في تحقيق هذا الهدف:

الإكثار من الألياف

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان، الفواكه، والخضروات، حيث تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم.

تجنب الدهون المشبعة والمهدرجة

يُنصح بتقليل استهلاك الدهون المشبعة التي توجد في اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية، واستبدالها بالدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات.

النشاط البدني المنتظم

تلعب التمارين الرياضية دورًا مهمًا في تحسين مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) والحد من مستويات الكوليسترول الضار (LDL). يُفضل ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع مثل:

المشي السريع

السباحة

ركوب الدراجات

التحكم في الوزن

يمكن لفقدان 5-10٪ من وزن الجسم الزائد أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول، بالإضافة إلى تحسين الصحة العامة. يُنصح بتبني العادات الغذائية الصحية وممارسة النشاط البدني المنتظم للتحكم في الوزن.

الحفاظ على نمط حياة صحي

التوقف عن التدخين

يساعد الإقلاع عن التدخين في تحسين مستويات الكوليسترول الجيد وتقليل مخاطر أمراض القلب.

تقليل تناول الكحول

يمكن للكحول أن يزيد من مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية إذا تم تناوله بكميات كبيرة. يُنصح بتقليل الكمية إلى الحد الآمن أو الامتناع عنه تمامًا.

الاسترخاء وإدارة التوتر

الإجهاد الزائد يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. بالتالي، من المهم تبني تقنيات الاسترخاء مثل التأمل، واليوغا، والتنفس العميق للحفاظ على مستويات كوليسترول صحية.

في الختام، تُعَد التغيرات البسيطة في نمط الحياة والتغذية أدوات قوية لتقليل مستويات الكوليسترول والحفاظ على صحة القلب. ومن المهم دائمًا استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل البدء في أي نظام جديد.