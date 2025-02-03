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الدوري البلجيكي (24)… نتائج وترتيب

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الدوري البلجيكي (24)… نتائج وترتيب

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي (24)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

نستعرض لكم فيما يلي النتائج الكاملة لمباريات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري البلجيكي والتي اختتمت أمس، الأحد…

رويال أنتويرب × كلوب بروج 2-1
سانت جيلواز × سينت ترويدنس 2-1
جينت × أندرلخت 1-0
كورتريك × فيستيرلو 1-2
أود لوفين × ميشيلن 1-0
رويال شارلروا × ديندر 5-0
جينك × بيرشكوت 1-0
سيركل بروج × ستاندر دو لياج 1-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (24)
1- جينك: 54 نقطة
2- كلوب بروج: 48 نقطة
3- سانت جيلواز: 43 نقطة
4- رويال أنتويرب: 40 نقطة
5- أندرلخت: 39 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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