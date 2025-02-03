الدوري البلجيكي (24)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

نستعرض لكم فيما يلي النتائج الكاملة لمباريات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري البلجيكي والتي اختتمت أمس، الأحد…

رويال أنتويرب × كلوب بروج 2-1

سانت جيلواز × سينت ترويدنس 2-1

جينت × أندرلخت 1-0

كورتريك × فيستيرلو 1-2

أود لوفين × ميشيلن 1-0

رويال شارلروا × ديندر 5-0

جينك × بيرشكوت 1-0

سيركل بروج × ستاندر دو لياج 1-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (24)

1- جينك: 54 نقطة

2- كلوب بروج: 48 نقطة

3- سانت جيلواز: 43 نقطة

4- رويال أنتويرب: 40 نقطة

5- أندرلخت: 39 نقطة