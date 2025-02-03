وصفة ولا أشهى لتحضير يخنة البصل على الطريقة الشامية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 08:58 صباحاً - تعرف على يخنة البصل الشامية

يخنة البصل الشامية هي واحدة من الأطباق الشهية التي تتميز بمذاقها الغني والمميز في المطبخ الشامي. يعتبر هذا الطبق خيارًا مثاليًا للأيام الباردة حيث يبعث الدفء ويمد الجسم بالطاقة. تعتمد هذه الوصفة بشكل أساسي على مكونات بسيطة ولكنها تقدم نكهة لا مثيل لها.

المكونات الأساسية

لتحضير يخنة البصل على الطريقة الشامية، ستحتاج إلى المكونات التالية:

كيلوغرام واحد من البصل المقطع إلى شرائح رقيقة.

500 غرام من اللحم البقري المقطع إلى مكعبات.

فصين من الثوم المهروس.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

مكعب مرق لحم (اختياري).

كوبان من الماء.

طريقة التحضير

اتبع الخطوات التالية لتحضير يخنة البصل الشامية:

1. في قدر عميق، سخني الزيت على نار متوسطة ثم أضيفي مكعبات اللحم وقلبيها حتى تحمر من جميع الجوانب.

2. أضيفي الثوم المهروس وقلبي لمدة دقيقة ثم أضيفي البصل المقطع. قلبي المزيج باستمرار حتى يصبح البصل ذهبي اللون.

3. أضيفي الملح، الفلفل الأسود، والكمون، ثم استمري في التقليب لمدة 5 دقائق إضافية.

4. إذا كنت تستخدمين مكعب مرق، أضيفيه مع الماء الآن. إذا لم يكن كذلك، يمكنك استخدام الماء فقط.

5. اغلي المزيج ثم خففي النار، ودعي اليخنة تطهى على نار هادئة لمدة 1-1.5 ساعة أو حتى ينضج اللحم وتتكاثف اليخنة.

نصائح لتقديم يخنة البصل الشامية

يمكنك تقديم يخنة البصل بجانب طبق من الأرز الأبيض أو الخبز الطازج لوجبة متكاملة. يمكن أيضًا تزيين الطبق ببعض البقدونس المفروم لإضافة نكهة مميزة ولون جمالي جميل. تعتبر هذه الوصفة خيارًا رائعًا للتجمعات العائلية أو لتقديمها لضيوفك في مناسبات خاصة.

يخنة البصل الشامية ليست مجرد طبق شهي، بل هي تجربة غنية تعيد إلى الأذهان أجواء الدفء والضيافة في المطبخ الشامي التقليدي. استمتع بتحضيرها ولا تنسَ مشاركة هذه النكهة اللذيذة مع أحبائك.