علامات تُشير إلى أنك حامل بـ”صبي”!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 08:58 صباحاً - علامات شائعة تدل على أنكِ حامل بذكر

تغيرات في البطن

من المعتقد أن شكل البطن وموقعه يمكن أن يكونا مؤشرًا على جنس الجنين. يُقال إنه إذا كان البطن منخفضًا ومتجهًا نحو الأمام، فقد يكون هناك فرصة أكبر لأن تكوني حاملًا بصبي. ومع ذلك، هذه التغيرات يمكن أن تتأثر أيضًا بعوامل أخرى مثل بنيتك الجسدية وطريقة حملك السابقة.

التوحم والطعام

كثير من الأشخاص يربطون بين أنواع الوحمات ونوع الجنين. فإذا كنتِ تشتهين الأطعمة المالحة أو الغنية بالبروتين، قد تكون هذه علامة أخرى على أنكِ تنتظرين ولادة ذكر. على النقيض، يُعتبر الوحم على الأطعمة الحلوة مؤشرًا على أن الجنين قد يكون فتاة.

التغيرات الجلدية والشعر

تشير بعض الأساطير إلى أن الحمل بصبي يمكن أن يؤدي إلى تحسين نمو الشعر ويجعله أكثر كثافة ولمعانًا. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن حب الشباب أو ظهور البثور على البشرة قد يقل أثناء الحمل بذكر.

عدد نبضات القلب

واحدة من أكثر العلامات الشعبية لتحديد جنس الجنين تعتمد على معدل ضربات القلب. إذا كان عدد ضربات قلب الجنين أقل من 140 نبضة في الدقيقة، تعتبر هذه دلالة تقليدية على الحمل بصبي. على الرغم من ذلك، يجب أن يُؤخذ في الاعتبار أن البحوث الحديثة لم تثبت بشكل قاطع وجود ارتباط بين معدل ضربات القلب وجنس الجنين.

التجربة المنزلية: هل هي فعالة؟

تتحدث بعض النساء عن تجربة حمل خاتم زواج مربوط بخيط فوق البطن لمعرفة جنس الجنين. يُقال إنه إذا تحرك الخاتم ذهابًا وإيابًا مثل بندول الساعة، فهذا يشير إلى ذكر. رغم أنها مجرد خرافة طريفة، إلا أنها تظل وسيلة ممتعة وغير علمية للتنبؤ بجنس الجنين.

الخاتمة

في النهاية، بينما تحمل هذه العلامات والخرافات شعبية بين الكثيرين، إلا أنها ليست مبنية على أساس علمي ثابت. أفضل طريقة للتأكد من جنس الجنين هي من خلال الفحوصات الطبية المعتمدة مثل فحص الموجات فوق الصوتية. ومع ذلك، يمكن لهذه العلامات القديمة أن تضيف بعض الحماس والتشويق لفترة الحمل، والتي تكون مليئة بالتوقعات والفرح.