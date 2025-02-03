الدوري البرتغالي (20): بورتو في ضيافة ريو آفي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 08:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الإثنين، موريرينسي وسبورتينغ براغا اليوم، الإثنين، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة العشرين من الدوري البرتغالي بكرة القدم.

ويختتم فريقا ريو آفي وبورتو مباريات هذه الجولة، اليوم أيضاً، الساعة 23:45.

النتائج المسجلة في الجولة (20)

سبورتينغ لشبونة × فارينزي 3-1

إستريلا أمادورا × بنفيكا 2-3

ناسيونال ماديرا × أروكا 1-2

سانتا كلارا × كاسابيا 2-1

جل فيسنتي × إستوريل برايا 1-2

فيتوريا غيماريش × إي في أس فوتبول 2-0

بوافيستا × فاماليكاو 0-2

ترتيب فرق المقدمة

1- سبورتينغ لشبونة: 50 نقطة

2- بنفيكا: 44 نقطة

3- بورتو: 41 نقطة

4- سبورتينغ براغا: 37 نقطة

5- سانتا كلارا: 35 نقطة