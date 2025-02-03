نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرتغالي (20): بورتو في ضيافة ريو آفي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 08:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي اليوم، الإثنين، موريرينسي وسبورتينغ براغا اليوم، الإثنين، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة العشرين من الدوري البرتغالي بكرة القدم.
ويختتم فريقا ريو آفي وبورتو مباريات هذه الجولة، اليوم أيضاً، الساعة 23:45.
النتائج المسجلة في الجولة (20)
سبورتينغ لشبونة × فارينزي 3-1
إستريلا أمادورا × بنفيكا 2-3
ناسيونال ماديرا × أروكا 1-2
سانتا كلارا × كاسابيا 2-1
جل فيسنتي × إستوريل برايا 1-2
فيتوريا غيماريش × إي في أس فوتبول 2-0
بوافيستا × فاماليكاو 0-2
ترتيب فرق المقدمة
1- سبورتينغ لشبونة: 50 نقطة
2- بنفيكا: 44 نقطة
3- بورتو: 41 نقطة
4- سبورتينغ براغا: 37 نقطة
5- سانتا كلارا: 35 نقطة