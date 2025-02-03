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الدوري البرتغالي (20): بورتو في ضيافة ريو آفي

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الدوري البرتغالي (20): بورتو في ضيافة ريو آفي

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 08:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الإثنين، موريرينسي وسبورتينغ براغا اليوم، الإثنين، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة العشرين من الدوري البرتغالي بكرة القدم.

ويختتم فريقا ريو آفي وبورتو مباريات هذه الجولة، اليوم أيضاً، الساعة 23:45.

النتائج المسجلة في الجولة (20)
سبورتينغ لشبونة × فارينزي 3-1
إستريلا أمادورا × بنفيكا 2-3
ناسيونال ماديرا × أروكا 1-2
سانتا كلارا × كاسابيا 2-1
جل فيسنتي × إستوريل برايا 1-2
فيتوريا غيماريش × إي في أس فوتبول 2-0
بوافيستا × فاماليكاو 0-2

ترتيب فرق المقدمة
1- سبورتينغ لشبونة: 50 نقطة
2- بنفيكا: 44 نقطة
3- بورتو: 41 نقطة
4- سبورتينغ براغا: 37 نقطة
5- سانتا كلارا: 35 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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