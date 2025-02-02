باير ليفركوزن يقهر هوفنهايم ويستمر بملاحقة بايرن ميونخ

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 08:57 مساءً - تغلب باير ليفركوزن على نظيره هوفنهايم، بنتيجة 3-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 20 من الدوري الألماني.

ثلاثية ليفركوزن حملت توقيع كل من فيكتور بونيفاس (د15)، جيريمي فريمبونج (د19)، وباتريك شيك (د51)، فيما سجل جيفت أوربان (د63) هدف هوفنهايم الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، متأخراً بفارق 6 نقاط عن المتصدر، بايرن ميونخ، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 18 نقطة في المركز 15.