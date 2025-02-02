فوائد جمالية مذهلة لتناول قشر اليوسفي على صحة البشرة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 08:57 مساءً - متايعة: نازك عيسى

يُعدّ اليوسفي من الفواكه الشتوية المفضلة لدى الكثيرين، ليس فقط لمذاقه اللذيذ، ولكن أيضًا لقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة. ومع ذلك، قد لا يدرك البعض أن لقشر اليوسفي أيضًا فوائد مذهلة، خاصة فيما يتعلق بصحة البشرة.

في هذا السياق، أوضحت الدكتورة غادة الصايغ، استشارية التغذية العلاجية وتغذية ما بعد جراحة السمنة، أن قشر اليوسفي يحتوي على نسبة غنية من مضادات الأكسدة، إلى جانب الفيتامينات والمعادن الضرورية التي تعزز صحة الجلد.

أشارت “الصايغ” إلى أن قشر اليوسفي يعمل كمرطب طبيعي للبشرة، حيث يساهم في ترطيبها وتعزيز مرونتها، مما يمنحها مظهرًا أكثر إشراقًا وحيوية. كما يساعد على تقليل ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

وأضافت أن قشر اليوسفي يلعب دورًا هامًا في تحفيز إنتاج الكولاجين، وهو عنصر أساسي لصحة الجلد، إذ يساهم في تقليل الالتهابات والتورم، كما يساعد في الحد من حب الشباب والبثور بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في تقشير البشرة بلطف وإزالة الخلايا الميتة، مما يمنحها ملمسًا ناعمًا ومظهرًا صحيًا.

إذا كنتِ تبحثين عن طرق طبيعية للعناية ببشرتك، فقد يكون قشر اليوسفي خيارًا مثاليًا لإضافته إلى روتينك الجمالي!