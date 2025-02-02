تناول اللوز على الريق .. ماذا يفعل بالجسم؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 08:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد اللوز من المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان، إذ يوفر مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، خاصة عند تناوله على معدة فارغة. فما الذي يحدث للجسم عند استهلاك اللوز صباحًا يوميًا؟

يحتوي اللوز على الريبوفلافين والكارنيتين، وهما عنصران أساسيان لدعم وظائف الدماغ، حيث يساعدان في تعزيز النشاط الذهني وتقليل خطر الإصابة بأمراض التدهور المعرفي، مثل مرض ألزهايمر.

يُعرف اللوز بقدرته على تحسين صحة القلب، إذ يساهم في تنشيط الدورة الدموية وخفض مستويات الكوليسترول الضار، بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والماغنيسيوم، ومضادات الأكسدة التي تحمي القلب من الأمراض.

بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية، يساعد اللوز في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث يسهم في تحسين حركة الأمعاء، وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج، مما يقلل من فرص الإصابة بالإمساك. ولضمان امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في اللوز بشكل أفضل، يُفضل نقعه في الماء قبل تناوله، وذلك لإزالة حمض الفيتيك الذي قد يُعيق امتصاص بعض المعادن.

يعد اللوز خيارًا مثاليًا للراغبين في فقدان الوزن، إذ تحتوي أليافه ودهونه الصحية إلى جانب البروتينات على خصائص تساعد في تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من تناول الطعام الزائد ويساعد في تحفيز عملية التمثيل الغذائي.

اللوز غني بالكالسيوم والفسفور، وهما عنصران ضروريان لتعزيز صحة العظام، حيث يساهمان في تقويتها وحمايتها من الكسور، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

للحصول على أقصى استفادة من اللوز، يُفضل تناوله بعد نقعه في الماء لساعات قليلة، مما يساعد في تحسين عملية الهضم وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية الأساسية.