برشلونة يكشف آخر تطورات إصابة جافي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 07:56 مساءً - أصدر برشلونة، بياناً رسمياً، للتعليق على الإصابة التي تعرض لها نجمه الإسباني، جافي، أثناء مباراة ديبورتيفو ألافيس، اليوم الأحد.

وتغلب برشلونة على ألافيس، بهدف نظيف، ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وتعرض جافي لإصابة بالرأس بعد أن التحم مع كونيتشني لاعب ألافيس، بالدقيقة 9، خلال كرة هوائية وسقط الثنائي مصاباً على أرض الملعب، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: “خلال مباراة اليوم بعد الظهر ضد ألافيس، تعرض جافي لإصابة دماغية دون فقدان الوعي”.

وأضاف: “جاءت نتائج الاختبارات طبيعية وتم نقل جافي إلى منزله، وسيتم مراقبته لمتابعة تقدم حالته”.

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، متأخراً بفارق 4 نقاط عن المتصدر، ريال مدريد.