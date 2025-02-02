الأطعمة العلاجية لتفتيت حصى الكلى

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 07:56 مساءً - مقدمة حول حصى الكلى وأعراضها

حصى الكلى هي تجمعات صلبة تتشكل في الكلى والجهاز البولي نتيجة ترسب الأملاح والمعادن. تعتبر من المشاكل الصحية الشائعة التي قد تسبب ألماً شديداً وعدم راحة للمريض. تتنوع أعراض حصى الكلى وتشمل الألم الحاد في الجانب أو الظهر، وظهور دم في البول، والشعور بالغثيان والقيء. وعند تشخيص هذه الحالة، يمكن الاعتماد على الأطعمة العلاجية كجزء من خطة الوقاية والعلاج لتفتيت الحصى وتقليل احتمالية تكونها مرة أخرى.

الأطعمة الغنية بالسوائل وفعاليتها

يعتبر تناول كميات كبيرة من السوائل واحدة من أفضل الطرق لمنع تكوّن حصى الكلى والمساعدة في تفتيتها. إليكم بعض الأطعمة والمشروبات التي تتميز بقدرتها على تعزيز عملية تفتيت الحصى:

الماء

الماء هو الأساس في أي نظام غذائي صحي ويعد عنصراً ضرورياً لتجنب جفاف الجسم والترسبات في الكلى. ينصح بشرب كمية كافية من الماء يومياً لضمان أفضل نتائج في تقليل الحصى.

عصير الليمون

يحتوي عصير الليمون على سيترات البوتاسيوم، وهو مركب يساعد على منع تكون الحصى. يمكن إضافة عصير الليمون إلى الماء وشربه بانتظام كإجراء وقائي.

شاي الأعشاب

تعتبر بعض أنواع شاي الأعشاب، مثل شاي الهندباء والشاي الأخضر، من الخيارات الجيدة لتنشيط وظائف الكلى وتعزيز تفتيت الحصى الصغيرة.

الأطعمة الغنية بالألياف ودورها في الوقاية

الأطعمة الغنية بالألياف تلعب دوراً مهماً في تعزيز صحة الجهاز البولي وتنشيطه. تشمل هذه الأطعمة:

الخضراوات الورقية: مثل السبانخ واللفت، التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف وتساهم في تحسين عملية الهضم وتقليل تكون الحصى.

مثل السبانخ واللفت، التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف وتساهم في تحسين عملية الهضم وتقليل تكون الحصى. البذور والمكسرات: مثل بذور الكتان والجوز، التي تحتوي على نسبة عالية من الفايبر والمغنيسيوم، مما يعزز الصحة العامة للكلى.

تجنب الأطعمة الغنية بالأكسالات

من المهم أيضاً تجنب تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على الأكسالات، حيث إنها قد تزيد من خطر تكون الحصى لدى البعض. تشمل هذه الأطعمة:

السبانخ

البنجر

الشوكولاتة

نصائح لاستكشاف العلاجات الغذائية

يمكن للأطعمة العلاجية أن تكون فعالة في الوقاية وعلاج حصى الكلى عند استخدامها بانتظام كجزء من نظام غذائي متوازن. فمن خلال الحفاظ على الترطيب اليومي وتناول الأطعمة الصحية، يمكن تحسين صحة الكلى وتقليل مخاطر تكون الحصى. ومع ذلك، يجب دائماً استشارة طبيب مختص قبل إجراء أي تغييرات كبيرة في النظام الغذائي لضمان عدم تعارضها مع الحالة الصحية الفردية.