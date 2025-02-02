فيروس هينيبا: أعراضه وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 06:55 مساءً - اكتشف العلماء مؤخرًا فيروسًا جديدًا يُعرف باسم “هينيبا” في ولاية ألاباما بالولايات المتحدة. هذا الفيروس ينتمي إلى نفس عائلة فيروس نيباه الذي تسبب في أوبئة خطيرة في الماضي.

ما هو فيروس هينيبا؟

فيروس هينيبا هو فيروس حيواني المنشأ ينتقل من الحيوانات إلى البشر. وهو يصنف ضمن عائلة الفيروسات المخاطية، والتي تشمل أيضًا فيروس نيباه وفيروس هيندرا. هذه الفيروسات معروفة بقدرتها على التسبب بأمراض خطيرة في الجهاز التنفسي والجهاز العصبي.

كيف ينتشر فيروس هينيبا؟

ينتشر فيروس هينيبا من خلال:

الاتصال المباشر بالحيوانات المصابة: مثل الخفافيش والخيول والخنازير.

تناول الأطعمة أو المياه الملوثة بفيروس الهينيبا.

الانتقال من شخص لآخر عبر سوائل الجسم أو الرذاذ التنفسي.

أعراض الإصابة بفيروس هينيبا:

تشمل أعراض الإصابة بفيروس هينيبا:

حمى

صداع

آلام عضلية

سعال

التهاب الحلق

غثيان وقيء

إسهال

في الحالات الشديدة: التهاب الدماغ، صعوبة في التنفس، وفشل في الأعضاء.

كيف يمكن الوقاية من فيروس هينيبا؟

تجنب الاتصال بالحيوانات البرية: خاصة الخفافيش والخيول والخنازير.

غسل الأيدي بانتظام: بالماء والصابون، خاصة بعد التعامل مع الحيوانات أو الأطعمة النيئة.

طهي الطعام جيدًا: للتأكد من قتل أي فيروسات قد تكون موجودة في الطعام.

تجنب تناول الأطعمة أو المياه الملوثة: خاصة في المناطق التي انتشر فيها الفيروس.

الالتزام بالإرشادات الصحية: مثل ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، والتباعد الاجتماعي.

أهمية الكشف المبكر

يعد الكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس هينيبا أمرًا حيويًا للسيطرة على انتشار الفيروس. يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، خاصة بعد التعرض للحيوانات، مراجعة الطبيب على الفور.

هذا ويعتبر ظهور فيروس هينيبا تهديدًا صحيًا جديدًا يستدعي اليقظة والحذر. من خلال اتباع التدابير الوقائية اللازمة، يمكننا الحد من انتشار هذا الفيروس وحماية أنفسنا وعائلاتنا.