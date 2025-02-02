هانزي فليك: حققنا الأهم أمام ديبورتيفو ألافيس .. وليفاندوفسكي الأفضل داخل منطقة الجزاء

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 06:55 مساءً - أكد هانزي فليك، مدرب برشلونة، أن الفوز على ديبورتيفو ألافيس، بهدف نظيف، مساء اليوم، تحقق بصعوبة، مشيراً إلى أن الأهم هو تحقيق النقاط الثلاث.

وخلال تصريحات لشبكة “موفيستار” الإسبانية، قال المدرب الألماني: “كانت مباراة صعبة وتتطلب جهداً كبيراً، كان من المهم جداً الحصول على النقاط الثلاث بالنظر إلى نتيجة ريال مدريد بالأمس”.

وأضاف: “قمنا بتوضيح المساحات التي يجب مهاجمتها للاعبين والعمل على إيجاد أفضل المراكز للتسجيل، الشوط الثاني كان أفضل بكثير”.

وتابع: “أنا سعيد جداً بالفريق، حاول اللاعبون تسجيل الأهداف، ولم يكن الأمر سهلاً لأن ألافيس دافع بشكل جيد جداً”.

واستمر: “دافعوا بشكل جيد جداً، في الشوط الأول لم نلعب بالطريقة التي نريدها، لكن في الشوط الثاني كان الأداء أفضل بكثير”.

وواصل: “كان من المهم جداً أن نحقق هذا الفوز ونحصل على 3 نقاط، كان هذا هو هدفنا، والفريق قدم أداء رائعاً خاصة في الشوط الثاني”.

وفسر فليك أسباب الاعتماد على جافي بعد إصابته: “جافي أراد الاستمرار في اللعب، ليس قراري ولا قرار اللاعب، إنه قرار الطبيب”.

وأتم: “ليفاندوفسكي هو أفضل مهاجم 9، داخل منطقة الجزاء هو الأفضل وهذا هو المكان الذي نحتاجه فيه”.