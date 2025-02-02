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ولي العهد السعودي يستقبل أحمد الشرع في الرياض

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ولي العهد السعودي يستقبل أحمد الشرع في الرياض

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الذي يجري زيارة رسمية إلى المملكة.

ومن المتوقع أن يبحث الجانبان آخر المستجدات على الساحة السورية، والخطط الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، إضافة إلى آفاق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. كما ستتناول المباحثات الجهود المبذولة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام سعودية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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