بوتين: ترامب سيستعيد النظام بسرعة عبر شخصيته والنخب الأوروبية سترضخ أمامه

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سيعيد إرساء النظام في الولايات المتحدة بسرعة كبيرة بفضل شخصيته، مشيرًا إلى أن النخب السياسية الأوروبية ستخضع لأوامره في النهاية.

وفي لقاء مع الصحفي بافيل زاروبين ضمن برنامج “موسكو. الكرملين. بوتين” على قناة “روسيا 1″، تحدث بوتين عن العلاقات بين النخب الأوروبية وترامب قائلاً: “أؤكد لكم، بفضل شخصيته وإصراره، سيعيد ترامب النظام هناك بسرعة كبيرة، سترون أنهم جميعًا سيقفزون في خدمته ويرتجون تنفيذ أوامره، وستلاحظون ذلك يحدث قريبًا”.

كما أشار بوتين إلى أن النخب الأوروبية كانت تتبع واشنطن دون تردد في عهد الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن.

وفي السياق ذاته، كشف بوتين أن النخب السياسية الأوروبية تدخلت في العملية الانتخابية الأمريكية لمواجهة ترامب، مما أثار ارتباكهم عندما فاز الأخير في الانتخابات الرئاسية. وقال: “النخب الأوروبية لم تحب ترامب، لقد بذلوا جهدًا كبيرًا لمحاربته، بل تدخلوا في العملية الانتخابية، وعندما فاز ترامب فجأة، أصبحوا في حالة من الحيرة.”

وأوضح بوتين أن النخب الأوروبية كانت أكثر تأييدًا للرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، بسبب اختلاف مواقف ترامب عنهم في قضايا عديدة. وقال: “بعد فوز ترامب، كانت النخب الأوروبية تفضل بايدن لأنه يتناسب مع عقليتهم بشكل أكبر، في حين أن ترامب كانت له أفكار مختلفة حول ما هو جيد وما هو سيء، سواء في السياسة أو قضايا الجندر وغيرها.”