سيرين عبد النور تثير الجدل برسالة غامضة: هل هي خلافات عائلية أم فنية؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 04:52 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور جدلاً واسعاً برسالة غامضة نشرتها عبر حسابها على انستغرام، حيث تساءل الجمهور عن المقصود برسالتها وما إذا كانت تشير إلى خلافات عائلية أو فنية.

وجاءت رسالة عبد النور بعد أيام من نشرها فيديو مثيراً، أكدت فيه أنها لن تغير من شخصيتها لإرضاء الآخرين.

وتفاعل متابعو الفنانة مع رسالتها، حيث انقسمت الآراء بين من اعتقد أنها تعاني من مشاكل في حياتها الشخصية، ومن رجح أنها تواجه تحديات في الوسط الفني.

“في ناس بتحترم يللي بيحتقرها وبتعشق يللي بيذّلها وبتعملهن مليون حساب… أما الناس المحترمة الملتزمة بأخلاقها بيقلّلو من شأنه وبتقديرهن… هيك بعض الناس ضايعة معهن البوصلة… بس يمهل ولا يهمل.”

تفاعل الجمهور:

عبر الجمهور عن استغرابهم من رسالة عبد النور، وتساءلوا عن طبيعة الخلافات التي تمر بها، وما إذا كانت على خلاف مع زوجها فريد رحمة، أو أنها تقصد شخصاً معيناً في الوسط الفني.

وكانت سيرين عبد النور قد نشرت قبل أيام مقطع فيديو ظهرت فيه بملابس سوداء مثيرة، وقالت: “لن أغيّر من نفسي لأجل أيّ شخص ولن أعبث بشخصيتي لأُرضي الآخرين… إن لم تُعجبك شخصيتي ليست مشكلتي عزيزي فغيرك يعشقها.”