خفقان القلب عند النوم.. متى يتم استشارة الطبيب؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعاني بعض الأشخاص من خفقان القلب أثناء النوم، وهي حالة تتمثل في الشعور بضربات قلب سريعة أو غير منتظمة، مما قد يسبب القلق ويعيق النوم. وعلى الرغم من أن هذه الحالة قد تكون غير مقلقة في بعض الأحيان، إلا أنها قد تتطلب استشارة طبية إذا كانت متكررة أو مصحوبة بأعراض أخرى.

هناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى الشعور بخفقان القلب أثناء النوم، منها:

– القلق والتوتر، حيث يؤدي ارتفاع مستوى التوتر إلى زيادة معدل ضربات القلب.

– الإفراط في تناول الكافيين، خاصة في ساعات المساء.

– ممارسة التمارين الرياضية القوية قبل النوم، مما ينشط الجهاز العصبي ويؤثر على نبض القلب.

– تناول بعض الأدوية التي قد يكون خفقان القلب أحد آثارها الجانبية.

– اضطرابات النوم، مثل الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم، والتي قد تؤثر على انتظام ضربات القلب.

– الإصابة بمشاكل قلبية، حيث يمكن أن يكون الخفقان علامة على مشكلة صحية كامنة في بعض الحالات النادرة.

يُنصح بمراجعة الطبيب في الحالات التالية:

-استمرار خفقان القلب بشكل متكرر أو استمراره لأكثر من بضع دقائق.

-ظهور أعراض مرافقة مثل ضيق التنفس، الدوخة، الإغماء، آلام الصدر، أو التعرق الشديد.

-زيادة شدة الخفقان مع مرور الوقت أو حدوثه دون سبب واضح.

-وجود حالات مرضية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، أو أمراض القلب.

-في حالة الحمل ، حيث قد يكون خفقان القلب مؤشرًا لمشكلة تحتاج إلى متابعة طبية.

إذا كنت تعاني من خفقان القلب المتكرر أثناء النوم، حاول تقليل الكافيين، تجنب التوتر قبل النوم، وممارسة تمارين الاسترخاء، ولكن إذا استمرت الأعراض، فلا تتردد في استشارة الطبيب.