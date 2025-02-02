لعلاج التهاب الكلى .. تناول مشروب الخيار مع هذه العشبة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد الخيار من الخضروات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم. لكن ماذا عن فوائد تناوله كمشروب مع عشبة الحلفا لعلاج التهاب الكلى؟

أكدت “الصايغ” أن الخيار يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، بفضل احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، الفيتامينات والمعادن. وأوضحت أنه عند مزج مشروب الخيار مع عشبة الحلفا المغلية، فإن ذلك يعود بالكثير من الفوائد على صحة الكلى والجهاز البولي.

وأضافت أن هذا المشروب المشترك يساعد في التخلص من الأملاح الزائدة في الجسم ويقلل من احتمالية ترسيبها. كما يُعتبر مدرًا طبيعيًا للبول، ويُسهم في علاج التهابات الكلى وطرد السموم من الجسم بفضل خصائصه الفعّالة.