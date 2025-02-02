فوائد الزعفران قبل النوم

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيىس

يعد الزعفران من الأعشاب التي تقدم العديد من الفوائد الصحية عند تناوله قبل النوم. فهو يساعد في تحسين جودة النوم، وتعزيز الصحة العامة، كما يسهم في الحفاظ على صحة الأمعاء والجهاز الهضمي.

يحتوي الزعفران على مركبين رئيسيين هما الكروسين والسفرانال، اللذان يعملان على تهدئة الأعصاب وتقليل الأرق، مما يسهل الوصول إلى نوم عميق ومريح.

يعمل الزعفران كمهدئ طبيعي يساعد في تقليل مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر) وزيادة إفراز السيروتونين، مما يعزز الشعور بالراحة النفسية والهدوء.

يساعد الزعفران في تحسين وظائف الدماغ والذاكرة، خاصة عند تناوله بانتظام. كما يُعتبر مفيدًا في الوقاية من اضطرابات الدماغ مثل الزهايمر والخرف.

يحتوي الزعفران على مضادات أكسدة قوية تحسن الدورة الدموية، مما ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب ويقلل من مخاطر الأمراض القلبية.

يساهم الزعفران في تقليل التهابات الجهاز الهضمي ويخفف من الانتفاخ، مما يحسن عملية الهضم ويعزز الراحة أثناء النوم.

يمكن إضافة الزعفران إلى مشروب دافئ قبل النوم، مثل الحليب أو الشاي، للاستفادة من خصائصه المهدئة والمفيدة للجسم.