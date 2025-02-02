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مانشستر يونايتد يضم باتريك دورجو قادماً من ليتشي

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مانشستر يونايتد يضم باتريك دورجو قادماً من ليتشي

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 02:57 مساءً - أعلن نادي مانشستر يونايتد، عن تعاقده مع المدافع الدنماركي، باتريك دورجو، قادماً من ليتشي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع دورجو على عقد يربطه مع النادي الإنكليزي حتى يونيو/حزيران 2030 مع خيار التمديد لعام آخر.

وقال المدافع الدنماركي بعد إعلان الصفقة: “أنا فخور للغاية بكوني لاعباً في مانشستر يونايتد؛ هذا يوم مميز جداً لعائلتي بأكملها”.  

وأضاف: “لا أطيق الانتظار للعمل تحت قيادة روبن أموريم.. رؤيته لهذا الفريق ومستقبل النادي، مثيرة للغاية”.

وأتم: “هناك خطة واضحة لتطويري، وأشعر بأن مانشستر يونايتد المكان المثالي لتحقيق إمكاناتي، والوصول إلى طموحاتي الكبيرة”

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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