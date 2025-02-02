نهال عنبر تكشف عن أجرها في برنامج “رامز نيفر إند”: “أكثر من 5 آلاف دولار”

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 02:57 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر عن تلقيها مبلغًا ماليًا مقابل ظهورها في برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان من كل عام.

قالت نهال عنبر، خلال استضافتها في برنامج “مع نزار الفارس” الذي يُعرض على القناة الرابعة العراقية، إنها تقاضت مبلغًا ماليًا مقابل ظهورها في برنامج “رامز نيفر إند” الذي كان من تقديم رامز جلال في رمضان 2023. وأوضحت أن الأجر لم يكن كبيرًا، مشيرة إلى أن المبالغ التي يتقاضاها الفنانون في برامج رامز جلال عادةً ما تكون أكبر من ذلك.

الكشف عن قيمة الأجر:

ورداً على سؤال حول قيمة الأجر الذي تقاضته، قالت نهال عنبر: “أكثر من 5 آلاف دولار، ولكنني لا أرغب في ذكر الرقم بشكل دقيق، لأنهم في الغالب يقدمون أكثر من ذلك”.

كما تحدثت نهال عنبر خلال اللقاء عن تجربتها في برنامج “رامز نيفر إند”، وكشفت عن تفاصيل المقلب الذي تعرضت له، مشيرة إلى أنها لم تكن على علم بأنها ستشارك في برنامج مقالب