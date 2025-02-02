“نعش وردي”.. وداع مؤثر في تشييع ليندا نولان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 11:52 صباحاً - شهدت مدينة “بلاكبول” اليوم السبت مراسم تشييع جثمان المغنية الإيرلندية الشهيرة ليندا نولان، حيث سادت أجواء من الحزن والتأثر.

وتم وضع نجمة البوب، التي توفيت قبل أسبوعين بعد صراع دام 20 عامًا مع سرطان الثدي، في نعش وردي لامع.

توفيت الراحلة عن عمر يناهز 65 عامًا، وكانت تعاني أيضًا من الالتهاب الرئوي المزدوج خلال حياتها.

بدت شقيقة ليندا، كولين، متأثرة بشدة عندما وصلت لتوديع جثمان شقيقتها في منزلها في “بلاكبول” في نهاية الأسبوع.

شوهدت كولين، البالغة من العمر 59 عامًا، وهي ترتدي معطفًا أسود من الفرو، والدموع تتساقط على وجهها، بينما انضمت إلى أفراد عائلتها لتوديع المغنية الراحلة.

كما انضمت إلى كولين الأخوات نولان، مورين وآنا ودينيس، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، حيث استقبلهم الأصدقاء والعائلة بالتصفيق أثناء دخولهم إلى الكنيسة.

ترأست كلمة التأبين دينيس، التي عاشت مع ليندا في آخر أيامها في بلاكبول، والتي كانت قد أخذتها إلى المستشفى قبل وفاتها.