دنيا بطمة تنهي فترة عقوبتها السجنية.. وتخرج من السجن

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 11:52 صباحاً - في قضية “حمزة مون بيبي”، أنهت المغنية دنيا بطمة فترة عقوبتها السجنية

أفادت تقارير مغربية بأن السلطات أفرجت عن دنيا بطمة من سجن محلي في مدينة مراكش، حيث كانت تقضي عقوبتها التي فرضها القضاء في إطار القضية المعروفة “حمزة مون بيبي”.

وذكرت مصادر أن دنيا بطمة غادرت سجن “الوداية” في سرية تامة، ولم تظهر في العلن منذ لحظة الإفراج عنها، كما لم تدل بأي تصريح لوسائل الإعلام التي حاولت التقاط لحظات خروجها.

يُذكر أن دنيا بطمة وُجهت إليها اتهامات في القضية المثيرة للجدل، تتعلق بـ”المشاركة في الدخول إلى نظام معالجة البيانات المالية بطريقة احتيالية، والمشاركة في عرقلة سير النظام”.

وتشمل التهم أيضًا “بث وتوزيع أقوال وصور أشخاص عبر الأنظمة المعلوماتية دون موافقتهم، بالإضافة إلى نشر معلومات كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأفراد”.