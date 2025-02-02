آرسنال ومانشستر سيتي… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 11:52 صباحاً - ينتظر عشاق الكرة الإنكليزية قمة آرسنال ومانشستر سيتي اليوم، الأحد، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، والتي من المتوقع أن تحفل بالقوة والإثارة.

يتواجد فريق آرسنال قبل هذه المباراة في المركز الثاني بـ 47 نقطة فيما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع ب، 41 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، أكانجي، جفارديول

خط الوسط: برناردو سيلفا، كوفاسيتش، كيفين دي بروين، فيل فودين، عمر مرموش.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

تشكيل آرسنال المتوقع

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: لويس سكيلي – جابرييل ماجالايش – ويليام ساليبا – يوريان تيمبر

خط الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – مارتين أوديجارد

خط الهجوم: إيثان نوانيري – لياندرو تروسارد – كاي هافيرتس