شراب الكولاجين: اكتشف التوقيت الأمثل لتناوله لتحقيق أقصى استفادة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 10:52 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

أصبح الكولاجين مكملًا غذائيًا شائعًا في الآونة الأخيرة ، وذلك بفضل فوائده العديدة للبشرة والشعر والمفاصل. يتوفر الكولاجين بأشكال مختلفة ، بما في ذلك الشراب. ولكن ، متى يجب تناول شراب الكولاجين لتحقيق أقصى استفادة من فوائده؟ في هذا المقال ، سنجيب على هذا السؤال ونقدم لك بعض النصائح الهامة.

لا يوجد وقت محدد مثالي لتناول شراب الكولاجين ، ولكن هناك بعض الاعتبارات التي يجب أخذها في الاعتبار:

على معدة فارغة: يفضل تناول شراب الكولاجين على معدة فارغة ، أي قبل الوجبات بساعة على الأقل ، وذلك لضمان امتصاصه بشكل أفضل.

قبل النوم: يعتبر تناول الكولاجين قبل النوم خيارًا جيدًا حيث يتم إنتاج هرمون النمو أثناء النوم ، وهو يعزز إنتاج الكولاجين في الجسم.

مع فيتامين سي: يُنصح بتناول شراب الكولاجين مع الأطعمة الغنية بفيتامين سي ، حيث يساعد فيتامين سي على تحفيز إنتاج الكولاجين في الجسم.

الالتزام بالجرعة الموصى بها: يجب الالتزام بالجرعة الموصى بها من قبل الشركة المصنعة أو الطبيب المختص.

الاستمرار في تناوله: للحصول على أفضل النتائج ، يجب الاستمرار في تناول شراب الكولاجين لفترة طويلة ، عادةً ما لا تقل عن 3 أشهر.

اختيار منتج عالي الجودة: يجب اختيار منتج شراب كولاجين عالي الجودة من شركة موثوقة.

استشارة الطبيب: قبل البدء في تناول شراب الكولاجين ، يُنصح باستشارة الطبيب ، خاصةً إذا كنت تعاني من أي حالات صحية أو تتناول أدوية أخرى.