الدوري البلجيكي (24): أندرلخت في ضيافة جينت

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الأحد، منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، حيث يلتقي رويال أنتويرب مع كلوب بروج الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وسانت جيلواز مع سينت ترويدنس الساعة 18:00، وجينت مع أندرلخت الساعة 20:30، وكورتريك مع فيستيرلو الساعة 21:15.

النتائج المسجلة في الجولة (24)

أود لوفين × ميشيلن 1-0

رويال شارلروا × ديندر 5-0

جينك × بيرشكوت 1-0

سيركل بروج × ستاندر دو لياج 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- جينك: 54 نقطة

2- كلوب بروج: 48 نقطة

3- سانت جيلواز: 40 نقطة

4- أندرلخت: 39 نقطة

5- رويال أنتويرب: 37 نقطة