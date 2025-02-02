نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي (24): أندرلخت في ضيافة جينت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، الأحد، منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، حيث يلتقي رويال أنتويرب مع كلوب بروج الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وسانت جيلواز مع سينت ترويدنس الساعة 18:00، وجينت مع أندرلخت الساعة 20:30، وكورتريك مع فيستيرلو الساعة 21:15.
النتائج المسجلة في الجولة (24)
أود لوفين × ميشيلن 1-0
رويال شارلروا × ديندر 5-0
جينك × بيرشكوت 1-0
سيركل بروج × ستاندر دو لياج 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- جينك: 54 نقطة
2- كلوب بروج: 48 نقطة
3- سانت جيلواز: 40 نقطة
4- أندرلخت: 39 نقطة
5- رويال أنتويرب: 37 نقطة