الجزر.. هل يقوي النظر؟!

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 10:52 صباحاً - فوائد الجزر لصحة العين

يُعتبر الجزر من الخضروات الجذرية الشهيرة بفوائدها الصحية العديدة، ومن أهم هذه الفوائد تعزيز صحة العين. يحتوي الجزر على نسبة عالية من البيتا كاروتين، وهو الصباغ المسؤول عن إعطاء الجزر لونه البرتقالي المميز. يتحول البيتا كاروتين في الجسم إلى فيتامين A، الذي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة العين والنظر.

كيف يمكن للجزر تحسين النظر؟

تناول الجزر بانتظام يمكن أن يساهم في تحسين الرؤية بفضل محتواه الغني بفيتامين A، والذي يعرف أيضًا بقدرته على:

الحفاظ على رطوبة وعدسة العين، مما يقلل من مخاطر جفاف العين.

تقوية شبكية العين، مما يساهم في تحسين الرؤية الليلية.

حماية العين من الأمراض التنكسية مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

الجزر وصحة العين: حقائق علمية

بالرغم من الشائعات المتداولة والتي قد تبالغ في دور الجزر في تقوية البصر، تشير الدراسات العلمية إلى أن الحفاظ على نظام غذائي متوازن يحتوي على مصادر غنيّة بفيتامين A مثل الجزر يمكن أن يساهم في تعزيز صحة العين. وفقًا للعديد من الأبحاث، يمكن أن يساعد استهلاك الجزر ومنتجات غذائية مشابهة في تقليل معدل تدهور البصر لدى الأفراد الأكثر عرضة لخطر فقدان الرؤية.

طرق تضمين الجزر في النظام الغذائي

يمكن تناول الجزر بعدة طرق للاستفادة من فوائده الغذائية، ومن الطرق الشائعة:

تناول الجزر الطازج كوجبة خفيفة.

إضافته إلى السلطات المختلفة.

استخدامه في العصائر الطبيعية.

إدراجه في الأطباق الرئيسية مثل الحساء واليخنات.

يذكر أن الاعتدال في تناول الجزر مطلوب للحصول على فوائده دون التعرض لأي آثار جانبية محتملة مثل التسمم بالفيتامين A، والذي يمكن أن يحدث نتيجة الاستهلاك الزائد.

ختامًا

يظل الجزر جزءًا مهمًا من نظام غذائي متوازن ومسؤول عن تقوية صحة العين إلى جانب الحفاظ على بصر صحي. لكن من المهم الانتباه إلى ضرورة تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات لتحقيق أفضل النتائج لصحة العين والجسم بشكل عام.