مخاطر استخدام الهاتف كمنبه: لماذا قد لا يكون صديقك المثالي للاستيقاظ

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 09:55 صباحاً -

متابعة- بتول ضوا

في عصر التكنولوجيا الحديثة ، أصبح الهاتف الذكي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. نستخدمه للعديد من الأغراض ، بما في ذلك ضبط المنبه للاستيقاظ في الصباح. ومع ذلك ، هل هو الخيار الأفضل دائمًا؟ في هذا المقال ، سنستكشف مخاطر استخدام الهاتف كمنبه ، ولماذا قد يكون من الأفضل البحث عن بدائل أخرى.

1. تأثير الضوء الأزرق على النوم: تصدر الهواتف الذكية ضوءًا أزرقًا يمكن أن يؤثر سلبًا على إنتاج هرمون الميلاتونين ، وهو الهرمون الذي ينظم النوم. استخدام الهاتف قبل النوم مباشرة ، أو حتى تركه بجانب السرير ، يمكن أن يجعل من الصعب عليك النوم والاستيقاظ.

2. إغراء تصفح الهاتف: عندما تستخدم هاتفك كمنبه ، فمن المغري أن تتفقد الإشعارات أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم أو بعد الاستيقاظ. هذا يمكن أن يؤدي إلى تأخير النوم أو الاستيقاظ ، ويؤثر على جودة نومك.

3. الاعتماد الزائد على الهاتف: إذا كنت تعتمد على هاتفك فقط كمنبه ، فقد تواجه مشكلة إذا نفدت بطارية هاتفك أو إذا تعطل. من الأفضل دائمًا أن يكون لديك خيارات أخرى كمنبه احتياطي.

4. التشتت والانقطاع: يمكن أن يتسبب استخدام الهاتف كمنبه في تشتيت انتباهك وتقطيع نومك إذا وصلتك إشعارات أو مكالمات أثناء الليل. هذا يمكن أن يؤثر على جودة نومك ويجعلك تشعر بالتعب في الصباح.

5. مشاكل صحية محتملة: تشير بعض الدراسات إلى أن استخدام الهاتف المحمول بكثرة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة ببعض المشاكل الصحية ، مثل الصداع وألم الرقبة ومشاكل العين.

ساعة منبه تقليدية: إنها خيار بسيط وفعال ، ولا تصدر ضوءًا أزرق أو تشتت انتباهك.

منبه ضوئي: يستخدم الضوء لتقليد شروق الشمس ، مما يساعدك على الاستيقاظ بشكل طبيعي.

تطبيقات تتبع النوم: يمكن أن تساعدك على تتبع جودة نومك وتقديم توصيات لتحسينه