الدوري الهولندي (21): أجاكس وفينورد في قمة مباريات الجولة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، خمس مباريات في ختام منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم، فيلتقي المير سيتي مع فالفيك الساعة 14:15 بتوقيت مكة المكرمة، وأجاكس أمستردام مع فينورد روتردام الساعة16:30، وإيجلز مع أنشخيده بنفس التوقيت، وسبارتا روتردام مع غرونينغن الساعة 18:45، وفيليم مع الكمار الساعة 22:00.

النتائج المسجلة في الجولة (21)

زفوله × أوتريخت 3-3

هيرينفين × فورتانا سيتارد 2-2

نيميغن × آيندهوفن 3-3

ناك بريدا × هيراكليس 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- آيندهوفن: 50 نقطة

2- أجاكس أمستردام: 45 نقطة

3- أوتريخت: 42 نقطة

4- فينورد روتردام: 36 نقطة

5- أنشخيده: 34 نقطة

6- الكمار: 34 نقطة