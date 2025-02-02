نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الهولندي (21): أجاكس وفينورد في قمة مباريات الجولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأحد، خمس مباريات في ختام منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم، فيلتقي المير سيتي مع فالفيك الساعة 14:15 بتوقيت مكة المكرمة، وأجاكس أمستردام مع فينورد روتردام الساعة16:30، وإيجلز مع أنشخيده بنفس التوقيت، وسبارتا روتردام مع غرونينغن الساعة 18:45، وفيليم مع الكمار الساعة 22:00.
النتائج المسجلة في الجولة (21)
زفوله × أوتريخت 3-3
هيرينفين × فورتانا سيتارد 2-2
نيميغن × آيندهوفن 3-3
ناك بريدا × هيراكليس 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- آيندهوفن: 50 نقطة
2- أجاكس أمستردام: 45 نقطة
3- أوتريخت: 42 نقطة
4- فينورد روتردام: 36 نقطة
5- أنشخيده: 34 نقطة
6- الكمار: 34 نقطة