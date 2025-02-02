نشكركم على متابعتكم خبر الدوري السويسري (21): بازل ضيفاً في زيوريخ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، فيلعب لوزيرن مع سانت جالين الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، ويافردون مع وينترثور الساعة 18:30، وزيوريخ مع بازل بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في الجولة (21)
لوزان × يونج بويز 1-2
لوغانو × سيون 3-2
سيرفيت × جراسهوبرز 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- لوغانو: 38 نقطة
2- بازل: 34 نقطة
3- لوزيرن: 33 نقطة
4- سيرفيت: 32 نقطة
5- لوزان: 31 نقطة