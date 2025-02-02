الدوري السويسري (21): بازل ضيفاً في زيوريخ

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، فيلعب لوزيرن مع سانت جالين الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، ويافردون مع وينترثور الساعة 18:30، وزيوريخ مع بازل بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (21)

لوزان × يونج بويز 1-2

لوغانو × سيون 3-2

سيرفيت × جراسهوبرز 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- لوغانو: 38 نقطة

2- بازل: 34 نقطة

3- لوزيرن: 33 نقطة

4- سيرفيت: 32 نقطة

5- لوزان: 31 نقطة