كيفية تقليل الدهون في الأطعمة المقلية: نصائح مهمة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 04:52 صباحاً - الأطعمة المقلية ودهونها العالية

تُعتبر الأطعمة المقلية جزءًا لا غنى عنه في العديد من الثقافات والمطابخ حول العالم. ومع ذلك، يمكن أن تكون مستويات الدهون العالية في هذه الأطعمة مصدر قلق لمن يهتم بصحته، خاصة إذا كان الشخص يحاول الحفاظ على وزنه أو يعاني من حالات صحية مثل ارتفاع الكوليسترول أو الدهون الثلاثية. لكن، هناك طرق فعالة للمساعدة في تقليل الدهون في الأطعمة المقلية، إليك بعض النصائح الهامة لتحقيق ذلك.

استخدام زيوت طهي صحية

من أهم الخطوات لتقليل الدهون في الأطعمة المقلية هو اختيار زيوت الطهي المناسبة. بعض الزيوت تحتوي على نسب أعلى من الدهون الصحية مثل زيت الزيتون، وزيت الكانولا، وزيت الأفوكادو. هذه الزيوت تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة، وهي تعتبر بديلاً صحياً يتفوق على الزيوت المهدرجة والدهون المتحولة التي توجد في الزيوت النباتية المهدرجة.

التحكم في درجة حرارة الزيت

تلعب درجة حرارة الزيت دورًا حاسمًا في كمية الدهون التي تمتصها الأطعمة المقلية. للقلي الأمثل، يجب تسخين الزيت إلى درجة حرارة بين 175 و190 درجة مئوية. الطهي في زيت شديد السخونة يمكن أن يحرق الطعام قبل أن يُطهى بشكل صحيح، بينما زيت الطهي البارد يجعل الطعام يمتص كميات إضافية من الدهون. الاستعانة بمقياس حرارة المطبخ يمكن أن يضمن الطهي في الحرارة المناسبة وتقليل امتصاص الدهون.

التقنيات البديلة للقلي

بدلاً من القلي العميق، يمكن استخدام تقنيات الطهي البديلة مثل القلي بالهواء، أو القلي في الفرن. هذه الطرق تستخدم هواء ساخن أو كميات قليلة جدًا من الزيت لتحقيق نكهة وقوام مقرمش مشابه للقلي العميق لكن مع دهون أقل بكثير.

التجفيف بعد الطهي

بعد الانتهاء من قلي الأطعمة، من المهم وضعها على منشفة ورقية أو شبكة معدنية لتصفية الزيت الزائد. هذه الخطوة قد تبدو بسيطة، لكنها تُحدث فرقًا ملحوظًا في تقليل كمية الدهون النهائية في الطبق.

اختيار قطع الطعام المناسبة

القطع الرفيعة تطهى بسرعة أكبر وتقلل من وقت تعرضها للزيت، مما يعني امتصاصًا أقل للدهون. يمكن أيضًا تقطيع الأطعمة كالفواكه والخضروات بشكل رقيق للاستفادة من فوائد القلي السريع دون زيادة في امتصاص الدهون.

الخاتمة

تقليل الدهون في الأطعمة المقلية لا يعني التضحية بالنكهة. مع بعض التعديلات والاستراتيجيات البسيطة، يمكن الاستمتاع بوجبات لذيذة مع الحفاظ على الصحة في الوقت نفسه. ممارسة الطبخ بوعي والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في اتباع نمط حياة صحي ومستدام.