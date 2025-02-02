اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري البرتغالي.. غيماريش يتجاوز إي في أس بلا معاناة

0 نشر
0 تبليغ

الدوري البرتغالي.. غيماريش يتجاوز إي في أس بلا معاناة

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرتغالي.. غيماريش يتجاوز إي في أس بلا معاناة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 12:59 صباحاً - فاز فيتوريا غيماريش على ضيفه إي في أس فوتبول بهدفين دون مقابل في الجولة العشرين من الدوري البرتغالي بكرة القدم.

سجل هدفي فيتوريا غيماريش كل من فابيو صامويل سيلفا (د 55) و تيلمو أركانخو (د 78).

وبهذا الفوز، رفع فيتوريا غيماريش رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع فيما تجمّد رصيد إي في أس فوتبول عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا