الدوري البرتغالي.. غيماريش يتجاوز إي في أس بلا معاناة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 12:59 صباحاً - فاز فيتوريا غيماريش على ضيفه إي في أس فوتبول بهدفين دون مقابل في الجولة العشرين من الدوري البرتغالي بكرة القدم.

سجل هدفي فيتوريا غيماريش كل من فابيو صامويل سيلفا (د 55) و تيلمو أركانخو (د 78).

وبهذا الفوز، رفع فيتوريا غيماريش رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع فيما تجمّد رصيد إي في أس فوتبول عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.