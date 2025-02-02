الدوري الفرنسي: ليل يكتسح سانت إيتيان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 12:59 صباحاً - فاز ليل على سانت إيتيان بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة العشرين من الدوري الفرنسي بكرة القدم.

سجل أهداف ليل كل من جوناثان دايفيد (د 32 من ضربة جزاء) وأسامة الصحراوي (د 63 و78) وغابريال غودمونسون (د 72)، وسجل هدف سانت إيتيان زوريكو دافيتاشفيلي (د 6 من ضربة جزاء).

ورفع ليل رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، وبقي رصيد سانت إيتيان 18 نقطة في المركز الخامس عشر.