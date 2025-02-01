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انتشال جثة مسن غرقًا في ترعة ببلبيس

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انتشال جثة مسن غرقًا في ترعة ببلبيس

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 10:56 مساءً - تلقى الأهالي بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية صدمة كبيرة بعد العثور على جثة مسن غارقًا في مياه ترعة بناحية عزبة الفلاحة بطريق سندنهور.

تفاصيل الحادث:

البلاغ الأولي: تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بوصول جثة “خيري فتحي” (64 عامًا) مقيم بمركز بلبيس، إلى مستشفى بلبيس المركزي جثة هامدة.
انتشال الجثة: تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى.
تحقيقات النيابة: صرحت النيابة العامة بدفن الجثة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

أسباب الوفاة:

لم يتم الكشف عن سبب الوفاة بشكل رسمي حتى الآن، حيث تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة لتحديد ملابسات الحادث.

تحذيرات هامة:

الحذر بالقرب من المسطحات المائية: تحذر الجهات المعنية المواطنين، خاصة كبار السن، من الاقتراب من المسطحات المائية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
الأمان أولاً: يجب على الجميع الحرص على سلامتهم واتباع إرشادات السلامة عند التعامل مع المياه.

دعوات لتقديم العزاء:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة المسن، معبرين عن حزنهم وتعازيهم لأسرته.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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