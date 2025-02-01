انتشال جثة مسن غرقًا في ترعة ببلبيس

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 10:56 مساءً - تلقى الأهالي بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية صدمة كبيرة بعد العثور على جثة مسن غارقًا في مياه ترعة بناحية عزبة الفلاحة بطريق سندنهور.

تفاصيل الحادث:

البلاغ الأولي: تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بوصول جثة “خيري فتحي” (64 عامًا) مقيم بمركز بلبيس، إلى مستشفى بلبيس المركزي جثة هامدة.

انتشال الجثة: تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى.

تحقيقات النيابة: صرحت النيابة العامة بدفن الجثة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

أسباب الوفاة:

لم يتم الكشف عن سبب الوفاة بشكل رسمي حتى الآن، حيث تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة لتحديد ملابسات الحادث.

تحذيرات هامة:

الحذر بالقرب من المسطحات المائية: تحذر الجهات المعنية المواطنين، خاصة كبار السن، من الاقتراب من المسطحات المائية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

الأمان أولاً: يجب على الجميع الحرص على سلامتهم واتباع إرشادات السلامة عند التعامل مع المياه.

دعوات لتقديم العزاء:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة المسن، معبرين عن حزنهم وتعازيهم لأسرته.