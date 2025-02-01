خطوات بسيطة لإتقان مكياج السهرة: دليل شامل للمبتدئات

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 10:56 مساءً - هل تبحثين عن إطلالة مكياج ساحرة لمناسباتك الخاصة؟ في هذا الدليل الشامل، سنرشدك خطوة بخطوة للحصول على مكياج سهرة مثالي، حتى لو كنتِ مبتدئة في عالم المكياج.

لماذا تحتاجين إلى هذا الدليل؟

مكياج مثالي: يساعدكِ هذا الدليل على تحقيق مكياج احترافي في المنزل.

ثقة بالنفس: مكياج سهرة ناجح يزيد من ثقتك بنفسك.

تجنب الأخطاء الشائعة: يرشدكِ الدليل لتجنب الأخطاء التي قد تفسد إطلالتك.

الخطوات الأساسية لوضع مكياج سهرة:

تنظيف وترطيب البشرة:

التنظيف: استخدمي غسولًا لطيفًا لإزالة الأوساخ والزيوت.

الترطيب: طبقي كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

واقي الشمس: حتى في المساء، استخدمي واقي شمس للحماية من الأضرار.

اختيار الألوان المناسبة:

تحديد الألوان: اختاري ألوانًا تكمل لون بشرتك ولون عينيك وشعرك.

الابتعاد عن الألوان الباهتة: استخدمي ألوانًا زاهية وجريئة لإبراز ملامحك.

تطبيق البرايمر والفاونديشن:

البرايمر: يمنح البشرة قاعدة ناعمة ويجعل المكياج يدوم لفترة أطول.

الفاونديشن: اخترِ لونًا يتطابق مع لون بشرتك وطبقيه بالتساوي باستخدام فرشاة أو اسفنجة.

إخفاء العيوب:

الكونسيلر: استخدمي الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء والبقع الداكنة.

الكمبيوتر: استخدمي الكمبيوتر لإضفاء لمسة من الإشراق على مناطق معينة في الوجه.

مكياج العيون:

الحواجب: حددي حواجبك بقلم حواجب بلون طبيعي.

ظلال العيون: استخدمي ألوانًا داكنة وجريئة لتعزيز جمال عينيك.

الأيلاينر والماسكارا: أكسري عينيكِ باستخدام الأيلاينر والماسكارا.

الخدين والشفتين:

البلاشر: أضيفي لمسة من اللون إلى وجنتيك باستخدام البلاشر.

أحمر الشفاه: اختاري لونًا جذابًا لأحمر الشفاه يتناسب مع باقي مكياجك.

نصائح إضافية:

تثبيت المكياج: استخدمي مثبت مكياج لضمان بقاء مكياجك ثابتًا طوال الليل.

التركيز على ميزة واحدة: حددي ميزة واحدة ترغبين في إبرازها وركزي عليها في مكياجك.

التدرب: لا تخافي من التجربة والخطأ حتى تجدي الإطلالة المثالية لكِ.