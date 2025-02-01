البرتقال: تعزيز المناعة بفيتامين C الطبيعي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 09:59 مساءً - البرتقال وفوائده الصحية العديدة

البرتقال ليس مجرد فاكهة شهية، بل هو كنز من الفوائد الصحية التي تساعد على تعزيز الصحة العامة للجسم. يُعد البرتقال مصدراً غنياً بفيتامين C، الذي يُعتبر أحد أهم الفيتامينات التي تعزز جهاز المناعة وتحمي الجسم من الأمراض.

تقوية المناعة وعلاقتها بفيتامين C

يلعب فيتامين C دوراً مهماً في دعم جهاز المناعة من خلال:

تحفيز إنتاج كريات الدم البيضاء التي تحارب العدوى والفيروسات.

حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

تحسين امتصاص الحديد من الأغذية النباتية، مما يساعد في الوقاية من فقر الدم.

تناول البرتقال بشكل منتظم يساهم في تقليل احتمالية الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، مما يجعله جزءاً مهماً من أي نظام غذائي متوازن.

البرتقال وصحة الجلد

إلى جانب تعزيز مناعة الجسم، يمتاز فيتامين C بفوائد جمالية، فهو يدعم صحة الجلد عبر:

زيادة إنتاج الكولاجين، البروتين الأساسي الذي يحافظ على مرونة الجلد ويقلل من ظهور التجاعيد.

حماية البشرة من الأضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية.

منح البشرة إشراقة ونضارة طبيعية.

لذلك، يعُد استعمال البرتقال أو عصيره كوسيلة طبيعية للعناية بالبشرة خياراً مثالياً لمن يسعى لبشرة صحية ومشرقة.

كيف يمكنك دمج البرتقال في نظامك الغذائي اليومي؟

قد لا تكون معرفة فوائد البرتقال كافية، بل يجب أن تُرافق برغبة في دمجه في نظام غذائك اليومي. إليك بعض الأفكار:

تناول شرائح البرتقال كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

إضافة عصير البرتقال الطازج إلى وجبة الإفطار لإمداد الجسم بالنشاط والطاقة.

استخدام قشر البرتقال كنكهة إضافية في الحلويات والمعجنات.

ختاماً، البرتقال ليس فقط مصدراً غنياً بفيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم، بل هو أيضاً فاكهة تتنوع فوائدها الصحية لتشمل حماية الجلد وتعزيز الصحة العامة. من السهل دمج هذه الفاكهة الرائعة في نظامك الغذائي اليومي بطرق متعددة تضمن لك الاستفادة الكاملة من كل ما تقدمه.