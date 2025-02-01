اخبار الخليج / اخبار الإمارات

اتحاد جدة يحقق فوزاً صعباً على الخلود

0 نشر
0 تبليغ

اتحاد جدة يحقق فوزاً صعباً على الخلود

نشكركم على متابعتكم خبر اتحاد جدة يحقق فوزاً صعباً على الخلود على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 09:59 مساءً - حقق الاتحاد فوزاً صعباً على نظيره الخلود، بنتيجة 4-3، مساء اليوم، في الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل أهداف الاتحاد كل من عبدالرحمن العبود (د35)، ستيفن بيرجوين “هدفين” (د45+9، د63)، وحسن كادش (د47)..

فيما أحرز ثلاثية الخلود كل من ويليام تورست (د15) وميزياني ماوليدا “هدفين” (د23، د90+2).

بهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 46 نقطة في وصافة ترتيب دوري روشن، متساوياً مع الهلال المتصدر، بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الخلود عند 19 نقطة بالمركز 12.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا