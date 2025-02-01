اتحاد جدة يحقق فوزاً صعباً على الخلود

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 09:59 مساءً - حقق الاتحاد فوزاً صعباً على نظيره الخلود، بنتيجة 4-3، مساء اليوم، في الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل أهداف الاتحاد كل من عبدالرحمن العبود (د35)، ستيفن بيرجوين “هدفين” (د45+9، د63)، وحسن كادش (د47)..

فيما أحرز ثلاثية الخلود كل من ويليام تورست (د15) وميزياني ماوليدا “هدفين” (د23، د90+2).

بهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 46 نقطة في وصافة ترتيب دوري روشن، متساوياً مع الهلال المتصدر، بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الخلود عند 19 نقطة بالمركز 12.