البروكلي: الخضار المعجزة لصحة العظام والوقاية من السرطان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 08:56 مساءً - الفوائد الغذائية للبروكلي

البروكلي هو نوع من الخضار الورقية الخضراء الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم. يُعتبر البروكلي مصدرًا ممتازًا للفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين K، بالإضافة إلى احتوائه على الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة القوية التي تلعب دورًا حيويًا في دعم الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض.

صحة العظام مع البروكلي

يلعب البروكلي دورًا رئيسيًا في تعزيز صحة العظام، حيث يحتوي على كميات جيدة من الكالسيوم وفيتامين K، وهما عنصران أساسيان في المحافظة على قوة وكثافة العظام. يُساعد تناول البروكلي بانتظام في الوقاية من مشاكل العظام مثل هشاشة العظام وكسور العظام، خاصةً لدى الأشخاص كبار السن الذين يكونون أكثر عرضة لتلك المشاكل.

البروكلي والوقاية من السرطان

تشير العديد من الدراسات إلى أن استهلاك البروكلي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان. يحتوي البروكلي على مركبات مثل السلفورافان والجلوكوسينولات، التي تمتلك خصائص مضادة للسرطان. تعمل هذه المركبات على تعطيل نمو الخلايا السرطانية وتحفيز الإنزيمات التي تساعد في إزالة السموم من الجسم.

طرق تحضير البروكلي للحصول على أفضل الفوائد الصحية

للاستفادة الكاملة من الفوائد الصحية للبروكلي، يُفضَّل اتباع بعض النصائح لتحضيره بطريقة صحيحة:

الطبخ بالبخار: يُعتبر الطهي بالبخار أحد أفضل الطرق للحفاظ على العناصر الغذائية في البروكلي، حيث يحتفظ بأكبر قدر من الفيتامينات والمعادن.

يُعتبر الطهي بالبخار أحد أفضل الطرق للحفاظ على العناصر الغذائية في البروكلي، حيث يحتفظ بأكبر قدر من الفيتامينات والمعادن. السلق الخفيف: إذا كنت تُفضل طهي البروكلي، يُفضل سلقه لفترة قصيرة لا تزيد عن 5 دقائق لتجنب فقدان العناصر الغذائية.

إذا كنت تُفضل طهي البروكلي، يُفضل سلقه لفترة قصيرة لا تزيد عن 5 دقائق لتجنب فقدان العناصر الغذائية. إضافته للسلطات: يمكن تقديم البروكلي طازجًا بإضافته إلى السلطات المتنوعة للاستفادة من فائدته الغذائية الخام.

نصائح لاختيار وحفظ البروكلي

عند شراء البروكلي، يُنصح باختيار الزهور ذات اللون الأخضر الغامق والخالية من أي بقع صفراء أو ذابلة. وللحفاظ على طازجته لأطول فترة ممكنة، يُفضل الاحتفاظ به في الثلاجة داخل كيس بلاستيكي مثقب للسماح بمرور الهواء.

في الختام، يُعتبر إدماج البروكلي في النظام الغذائي اليومي خطوة فعالة نحو تعزيز الصحة العامة، ودعم العظام، والوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان. لذا، لا تتردد في جعله جزءًا أساسيًا من وجباتك اليومية لتحصيل كافة الفوائد التي يقدمها.