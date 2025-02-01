باريس سان جيرمان يضرب ستاد بريست بخماسية ويعزز صدارته

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 08:56 مساءً - تغلب باريس سان جيرمان على نظيره ستاد بريست، بنتيجة 5-2، مساء اليوم، ضمن الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

خماسية باريس حملت توقيع كل من عثمان ديمبلي “هاتريك” (د29، د57، د62)، وجونزالو راموس “هدفين” (د89، د90).

فيما سجل رومان كاستيو (د50)، ولودوفيتش أجورك (د71) ثنائية ستاد بريست.

بهذا الفوز، عزز باريس سان جيرمان صدارته لجدوب الترتيب ووصل رصيده إلى 50 نقطة، وتجمد رصيد ستاد بريست عند 28 نقطة في المركز الثامن.